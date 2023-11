Serie C | Una fascia speciale per i 60 capitani | ' NO alla violenza sulle donne'

(Di venerdì 24 novembre 2023) Anche laC scende in campo per dire 'no' ad ogni forma die sopruso, fisico e psicologico,. In occasione dell giornata internazionale contro la(25 ...

“Pipo - Pepa & Pop” : una serie per spiegare economia e finanza ai bambini dai 5 anni in su

“Pipo - Pepa & Pop” : una serie per spiegare economia e finanza ai bambini dai 5 anni in su

Un disturbo sempre più diffuso che colpisce in modo particolare le donne e che può avere conseguenze molto serie - in termini economici e non solo. Ma cosa si nasconde dietro l’impulso incontrollabile a fare acquisti? E quali sono i campanelli d’allarme? Ne abbiamo parlato con una psicoterapeuta

Ferrari - La nuova hypercar avvistata su strada e in pista

I prototipi della nuova hypercar Ferrari , nota internamente come F250 , proseguono a ritmo serrato. Oggi siamo in grado di proporvinuovadi foto spia che mostrano l'auto sia su strada sia in pista in attesa di vederla senza camuffature. La data di debutto non è ancora stata fissata, ma con molta probabilità la ...

Gli episodi da rivedere assolutamente nella serie animata di Batman WIRED Italia

Una famiglia quasi normale, la recensione della serie Netflix Movieplayer

Serie B - Esordio di Davide Bonora alla guida di Fiumicino: sabato contro Cagliari

Sono stati e saranno giorni di novità in casa Supernova Fiumicino, prima quella riguardante Davide Bonora alla guida tecnica della Serie B e poi quella del Pala Sorbo. Il club ...

Sudtirol, Bisoli: "Il Cittadella è un modello, ha una continuità importante"

Alla vigilia della gara contro il Cittadella, in casa Sudtirol ha parlato in conferenza stampa il tecnico Pierpaolo Bisoli: “Abbiamo lavorato.