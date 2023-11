Serie B 2023 2024 | la Sampdoria vince con lo Spezia | Pirlo respira

(Di venerdì 24 novembre 2023) Terminata la sfida valida per la quattordicesima giornata ditra. Are è stata la squadra di casa con il punteggio di 2-1. Primo tempo ricco di emozioni al Ferraris, col tocco di Depaoli a beffare Dragowski e il tap-innte di Kouda a fissare il punteggio sull’1-1. In seguito arrivano occasioni da entrambe le parti, su tutte il colpo di testa di Kouda fuori di un soffio e i legni clamorosi colpiti da Sebastiano Esposito e Borini. Nel finale di frazione proteste accese dei padroni di casa, lo stesso Esposito viene ammonito mentredice qualcosa di troppo a Giua e viene espulso. Nel secondo tempo squadre che rallentano molto i ritmi. Poche azioni da entrambe le parti. A dieci minuti dalla fine, al 78?, ...

LIVE – Foggia-Latina 0-0 - Serie C 2023/24 (DIRETTA)

LIVE – Foggia-Latina 0-1 - Serie C 2023/24 (DIRETTA)

LIVE – Foggia-Latina 1-1 - Serie C 2023/24 (DIRETTA)

LIVE – Foggia-Latina 1-2 - Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Exor liquida il club: 'Elkann aumenta il capitale per vendere la Juve' - Il Veggente

Gli Emirati Arabi stanno lavorando su tutta unadi progetti per portare l'attenzione del mondo su di loro, e non è casuale che in questo momento il Qatar si stia occupando anche di Palestina ".

Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a dicembre 2023 HDblog

Stasera in tv, cosa vedere: Serie tv e film stasera venerdi 24 novembre 2023 La Stampa

Depaoli bis, Pirlo espulso: Sampdoria batte Spezia ed è tris di vittorie

Nell'anticipo della 14esima giornata di Serie B, ai blucerchiati va il derby ligure deciso dalla doppietta del terzino destro ...

Gattuso, clamoroso sgarbo in Serie A | Assaltato il gioiello a centrocampo

L'allenatore del Marsiglia vuole fare shopping in Italia, offrendo uno scenario allettante per il giocatore in scadenza di contratto.