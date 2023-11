Sequestro e Traffico in Tilt | Galleria San Silvestro Chiusa dopo il Crollo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pescara - La Procura della Repubblica di Pescara ha emesso ildelladi San, parte della strada statale 714 dir B, variante alla Statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al Mare. Ildi una parete laterale, avvenuto il pomeriggio di mercoledì 22 novembre a causa di infiltrazioni d'acqua provocate dalla pioggia, ha innescato l'apertura di un'inchiesta da parte del procuratore capo Giuseppe Bellelli e della sostituta Anna Benigni. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato aldell'arteria stradale, causando notevoli disagi al, soprattutto tra Pescara e le cittadine limitrofe, con la tangenziale temporaneamentenel tratto dal chilometro 12 al chilometro 15,8 in entrambe le direzioni di marcia. I ...

