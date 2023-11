Sei padre di due gemelli E scoppia la rissa tra la moglie e l' ex amante

(Di venerdì 24 novembre 2023) A Sulmona (L'Aquila), un 60enne ha scoperto di avere due figli nati dalla relazione con una donna con cui si era lasciato negli anni Ottanta. Le due donne sono sotto processo per lesioni e altri reati

"Sei la mia schiava - ti butto nel Po" - padre e marito violento arrestato per stalking

Padre umilia la figlia : “Sei una balena”. La scuola frequentata dalla ragazzina fa partire la segnalazione. L’uomo è indagato per maltrattamenti

Il docente critica la foto dell’alunna - il padre va a scuola e minaccia di decapitarlo. Condannato a sei mesi di carcere. Accade in Francia

Caro Belpietro - anche tu sei figlio e padre del patriarcato : il tuo ”not all men” è un insulto a Giulia Cecchettin

Madonna, il concerto definitivo è a Milano: "Non dimenticate mai da dove arrivate"

Miomi gridava al telefono "non ce la farai mai.pazza, pazza, pazza, '", ripete più volte in italiano. " Miosi è sbagliato perché non sono mai più tornata indietro". Si parte con ...

Figlia in coda da ore al Pronto soccorso, padre esasperato spacca una porta

Prima le proteste verbali e poi l'uomo ha iniziato a inveire contro i sanitari e a scagliarsi contro una porta ...

"Persona spregevole". Lo sfogo del figlio di Brad Pitt contro il padre

Le parole molto forti di Pax Thien risalgono al 2020, quando, in occasione della festa del papà, aveva pubblicato un post molto forte contro Brad Pitt ...