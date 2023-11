Segnaposti natalizi fai da te | 7 idee originali

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 24 novembre 2023) Natale evoca la famiglia, gli amici e la casa. E… una bella tavola imbandita. Del resto, è attorno alla tavola che passiamo la maggior parte del tempo durante le feste. Perché non renderla davvero speciale creando dei segnapostofai da te che, oltre a indicare a ciascun commensale dove sedersi, potranno essere un bel ricordo della giornata passata insieme? Perché creare dei? La prima, scontata, risposta è “perché sono carini”! I segnaposto aiutano a dare un tocco originale e unico alla tavola, rendendola più ricca e calorosa. Non solo: sono un modo per dire agli ospiti che di siederanno che abbiamo pensato a loro, creando con le nostre mani qualcosa di unico per accoglierli. I, poi, possono diventare altrettanti pensierini per le persone con cui condividiamo le feste, ...