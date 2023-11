Scream 7 | Jenna Ortega fuori dal cast | insieme a un altro volto della saga

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 24 novembre 2023) È stato recentemente ufficializzato chenon prenderà parte a7, nuovo capitoloceleberrimahorror. L’interprete, nota al grande pubblico nei panni di Mercoledì nell’omonima serie Netflix di Tim Burton, non sarà l’unica a dare forfait.7 non sembra partire con le migliori premesse. Dopo la sua tardiva riconferma, infatti, il nuovo capitolonata dalla mente di Wes Craven perde due tra i volti principali. È stato recentemente reso noto chenon prenderà parte al nuovo sequel in lavorazione, nei panniQueen Tara Carpenter.da ...