Scoppia un incendio in casa | anziano perde la vita

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragediain Irpinia dove questa mattina unuomo è stato trovato privo dinella sua abitazione. Sono stati i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i Carabinieri in una abitazione sita nel comune di Prata Principato Ultra, dove in seguito ad unè deceduto un uomo di 93 anni del posto il quale era solo in. Tra le possibili cause della tragedia, si sospetta che l’uomo si sia addormentato con una sigaretta tra le mani ancora accesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'incendio, l'operaio, il gruista. Storia di un salvataggio

La folla radunata tutto attornoin un applauso. Edwards descrive la scena: "Ero a non più ... L'è stato estinto nel giro di alcun ...

Scoppia un incendio di notte nella roulotte, il gatto eroe sveglia il ... Fanpage.it

Scoppia un incendio, muore anziano di 95 anni che era solo in casa Ottopagine

Monte Roberto, scoppia l'incendio nel capannone industriale: gravi danni e nube di fumo

MONTE ROBERTO - Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina all'interno di un capannone industriale a Pianello Vallesina di Monte Roberto. Montegranaro, in tre picchiano ...

A fuoco il tetto di una casa, interrotta la corrente alla linea ferroviaria Trieste-Venezia per ore

TRIESTE - Incendio in una casa in via Vitalba a Trieste, i pompieri al lavoro tutta la notte. Il fuoco è divampato ieri sera, 23 novembre, intorno alle 21, in una monofamiliare. Per ...