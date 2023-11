Sconti iPhone imperdibili nel Black Friday Amazon oggi 24 novembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ci sono significatividurante il24. A prima vista, il noto store non proporrebbe i prodotti Apple in vetrina, come protagonisti di speciali promozioni per il venerdì nero di questo 2023. Eppure, spulciando tra le varie offerte in corso, ce ne sono almeno 3 degne di nota con i melafonini più recenti e anche quelli della serie di due anni fa in forte ribasso, rispetto al loro costo di listino. Partiamo dal più nuovo dei prodotti Apple, lanciato solo lo scorso settembre, l’15. Il modello base di ultima generazione, nella sua versione da 128 GB e nella colorazione rosa molto apprezzata, è proposto al valore di mercato più basso di sempre (almeno finora). Per avere questo dispositivo, basterà ...