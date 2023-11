Scomparsa misteriosa di Aniello Marino | la disperata richiesta di aiuto di sua mamma

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un giovane di nomeè scomparsomente da Orta di Atella, in Campania. La sua, sta cercando di ritrovarlo e per questo ha lanciato un appello sui social media. Ladi, un ragazzo di soli 16 anni frequentante l’Istituto Superiore Morano di Caivano, è uscito di casa nel pomeriggio di ieri ed è sparito senza lasciare traccia. Il suo cellulare risulta irraggiungibile e la sua, Rosa, ha deciso di diffondere la notizia della suasui social media, sperando che qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovarlo.è stato visto per l'ultima volta ieri alle 18:00. Il ...