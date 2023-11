Sciopero Cgil-Uil | in migliaia manifestano da Torino a Bologna Si ferma anche il comparto aereo | Ita cancella 42 voli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Almeno ottomila a, diversea Genova e circa 15mila a. La seconda giornata digenerale indetto dae Uil contro la manovra del governo ha interessato questa volta il Nord, portando in piazza i lavoratori del trasporto e delpubblico, compresa scuola e sanità. Mentre, rispetto allo scorso venerdì, l’astensione dal lavoro ha riguardatoilcon la mobilitazione indetta da Flai, Usb e Cub. Al corteo diha partecipato il segretario generale dellaMaurizio Landini parlando di una legge di Bilancio “sbagliata” perché “abbiamo bisogno di aumentare i salari in modo serio”. Necessità che non finisco qui, secondo il leader sindacale, che ...