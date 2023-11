Sciopero aerei 24 novembre | cosa sapere su orari della protesta e voli garantiti

Sciopero 17 novembre 2023 - treni - aerei - scuola : fasce orarie e motivazioni. Il garante però frena : "Non ci sono requisiti per mobilitazione generale"; Landini : "Sbaglia"

Landini va in piazza e fugge dalla Meloni. Lunedì altro sciopero

Cgil e Uil si infuriano per la "mancanza di rispetto per i lavoratori in", e declinano l'...domattina in piazza a Torino - e noi non abbiamo neanche la possibilità di fermare treni o: ...

Sciopero aerei venerdì 24 novembre, trasporto a rischio fino a 24 ore la Repubblica

Sciopero dei trasporti, aerei e treni a rischio il 24 novembre La Gazzetta dello Sport

Sciopero aerei 24 novembre: cosa fare per salvare il viaggio

I disservizi aerei hanno caratterizzato il 2023, anno di piena ascesa del mondo del travel, continuando a creare difficoltà ai passeggeri. Voli cancellati, voli in ...

