Sciopero 27 novembre | su precettazione Salvini prende tempo | ultime news

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sindacati base: "Attendiamo decisione ma sarebbe atto arroganza". Landini: "Governo sta portando Paese a sbattere, avanti con mobilitazione"generale di 24 ore nei trasporti pubblici locali indetto dai sindacati di base per lunedì 27, il governosulla. “Aspettiamo la decisione del ministroma gli abbiamo spiegato che lasarebbe solo un atto di arroganza, non la ricerca di una soluzione ai problemi dei lavoratori ma solo la ricerca di una legittimazione per un attacco ai diritti dei lavoratori”. Così Roberto Cortese, portavoce dell’Usb commenta l’esito del tavolo di confronto al Mit sullogenerale dei trasporti proclamato per lunedì. Nell’incontroha ...