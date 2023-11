Sci di fondo | Coppa del Mondo Ruka 2023 | Federico Pellegrino supera le qualificazioni della sprint tc Fuori Barp | Graz e De Fabiani

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lo sci diha visto aprirsi la stagione dedicata alladel-2024: il circuito maggiore ha inaugurato la tappa di, in Finlandia, dove sono in programma lein tecnica classica. Nellemaschili uno solo dei quattro azzurri in gara è avanzato alla fase finale: si tratta di, 25°.Elia, 33°, Davide, 35°, e Francesco De, 52°. Il miglior tempo tra gli 87 atleti iscritti lo fa segnare lo svedese Marcus Grate in 2’38?15, il quale precede il norvegese Erik Valnes, secondo in 2’38?80, a 0?65, ed il padrone di casa finlandese Emil Liekari, terzo in 2’39?64, a 1?49. Quarto il norvegese Johannes ...

Sci di fondo oggi in tv - Sprint Ruka 2023 : orari - programma 24 novembre - streaming - italiani in gara

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2023 in DIRETTA : Pellegrino per infrangere il tabu - qualificazioni dalle 10.00

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2023 in DIRETTA : Caterina Ganz qualificata! Attesa per Federico Pellegrino

Sprint maschile e femminile Ruka 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire le sprint in tecnica classica di Ruka 2023 , gare valevoli per la prima tappa della Coppa del Mondo didi. Sono complessivamente nove gli azzurri al via sulla neve finlandese, sei uomini e tre donne : Federico Pellegrino , Francesco De Fabiani , Paolo Ventura , Davide Graz , Simone Da Prà , ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2023 in DIRETTA: dalle 10.00 le qualificazioni, c'è Pellegrino OA Sport

Federico Pellegrino: “Nell’Italia del fondo non si sbatte più la porta in faccia ai giovani per motivi politi… la Repubblica

Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2023: Caterina Ganz è 28ma nelle qualificazioni della sprint tc

La sprint in tecnica classica di Ruka, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024, ha visto andare in archivio le qualificazioni femminili: al via 55 atlete da 15 Paesi, e p ...

Inverno nel Salisburghese cosa fare oltre lo sci

inverno-nel-salisburghese https://www.sportoutdoor24.it/app/uploads/2023/11/inverno-nel-salisburghese.jpg L’inverno nel Salisburghese è particolarmente magico anche per chi non scia. il Salzburgerland ...