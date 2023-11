Sci di fondo | Cdm | Pellegrino quarto nella sprint a tecnica classica di Ruka | vince Valnes

(Di venerdì 24 novembre 2023), 24 nov. - (Adnkronos) - Comincia conposto l'avventura di FedericoCoppa del mondo di sci dimaschile. Il trentatreenne valdostano ha combattuto generosamenteindiche ha aperto la stagione, vinta dal norvegese Erikdavanti al francese Richard Jouve e al detentore della sfera di cristallo Johannes Klaebo. Qualificatosi al mattino con il venticinquesimo tempo,ha mostrato una buona condizione siabatteria dei quarti, ma soprattutto in semifinale, dove ha staccato la concorrenza sull'impegnativa salita che portava al traguardo. In finalee Jouve si sono ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2023 in DIRETTA : obiettivo semifinale per Pellegrino. Ganz esce ai quarti

LIVE Sci di fondo - Sprint Ruka 2023 in DIRETTA : si sogna con Federico Pellegrino - è in finale! Ribom concede il bis tra le donne

Sci di fondo - Federico Pellegrino apre con un ottimo quarto posto nella sprint di Ruka. A sorpresa non vince Klaebo!

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024 : punti e graduatoria. Valnes in testa - Pellegrino 4°

Genny, Erdem e le altre notizie moda della settimana

... courtesy of press office) Un DNA che porta impressi i geni indiscussi del grandeitaliano, e ... dedicato ad essere se stessi fino ine senza compromessi. La capsule propone tre modelli, fra ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2023 in DIRETTA: dalle 10.00 le qualificazioni, c'è Pellegrino OA Sport

Coppa del Mondo - Sprint devastante! Trionfa il norvegese Valnes, Chicco Pellegrino è quarto: rivivi il finale Eurosport IT

Coppa del mondo di sci di fondo: Valnes vince a ruka, 4° posto per pellegrino

La Coppa del Mondo di sci di fondo si apre nel segno della Norvegia. A differenza di quello che uno possa aspettarsi non si tratta però di Johannes Hoesflot ...

Sci di fondo, Federico Pellegrino apre con un ottimo quarto posto nella sprint di Ruka. A sorpresa non vince Klaebo!

Quarto posto per Federico Pellegrino nella gara d'apertura della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: a Ruka, località sciistica della città di Kuusamo, in Finlandia, la sprint in tecnica classi ...