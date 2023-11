Schlein ha scelto | sfilerà con chi odia Israele

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ellyhadi esserci. O meglio: non è ancora chiaro se riuscirà a presentarsi fisicamente alla manifestazione di Non una di meno di domani a Roma, ma ha dato il suo endorsment e il Pd, che “ha sempre partecipato”, manderà una delegazione. “Io la mattina sarò a Perugia, se riuscirò parteciperò anche io molto volentieri”, dice Elly, che però forse dovrebbe leggersi con più attenzione il manifesto pubblicato dalle organizzatrici del corteo che partirà alle 14.30 dal Circo Massimo. C’è un motivo, infatti, se al fianco delle Tranfemminist3 non ci saranno né Giuseppe Conte, né Angelo Bonelli, né Nicola Fratoianni e tanto meno Carlo Calenda, Matteo Renzi o Maria Elena Boschi. E non perché gli uomini della politica disertano un corteo per chissà quale motivo, ma banalmente perché la chiamata alle armi di domani tutto è tranne che una ...