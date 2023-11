Scherma | prima prova qualificazione nazionale Assoluti | vittorie per Curatoli | Foconi e Vecchi

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Durante ladi, svolta sulle pedane venete, nella tappa iniziale del percorso che porterà ai Campionati Italiani di Cagliari 2024, sono arrivati i successi di Lucanella sciabola maschile, Alessionel fioretto maschile e di Irenenella sciabola femminile. Luca, delle Fiamme Oro, si è confermato negli sciabolatori vincendo finale contro il campione italiano 2023 Riccardo Nuccio per 15-14, in un match che si è concluso all’ultima stoccata. Alessio, dell’Aeronautica Militare, a due settimane dal successo a squadre in Coppa del Mondo ad Istanbul, si è imposto 15-9 su Damiano Rosatelli del Centro Sportivo Carabinieri, in una finale che ha ...