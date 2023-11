“Scarso valore culturale” | bufera sul Ministero che non ha finanziato il film di Paola Cortellesi

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023)Successo al botteghino, tema di grandeper l’Italia, ma nessun finanziamento ministeriale. “C’è ancora domani” è ilche sta riempiendo le sale cinematografiche italiane da più di un mese e oggi la sua sceneggiatrice, regista e protagonista,, compie 50 anni. La Repubblica le “regala” una feroce polemica politica. Nonostante la facilità con la quale si distribuiscono fondi deldella Cultura ai prodotti cinematografici in generale, proprio quello che tratta dell’estensione del voto alle donne nel Paese non ha ottenuto alcun fondo. “” la motivazione del no al finanziamento.Leggi anche: Patriarcato, scontro tv tra Crepet e ...