Sant’Arpino | associazioni di donne ed enti fanno squadra per contrastare la violenza sulle donne

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023). Si rafforzano le attività di prevenzione e sostegno in favore dellevittime di violenze, dopo i terribili fatti di cronaca che hanno visto la morte di altre due giovanissime, Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, uccisa quest’ultima insieme al suo bimbo al settimo mese di gravidanza. In occasione della Giornata Internazionale che ricorda la drammatica piaga sociale, “Noiprima di tutto”, associazione presieduta da Iolanda Boerio e “Noi Voci di” associazione presieduta da Pina Farina, hanno organizzato diverse iniziative e si uniranno ade ad altreoperanti sul territorio campano per dire No alla. Fondamentale anche il ...