Sampdoria-Spezia | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 24 novembre 2023)è valida per la quattordicesima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliL’ultimo pareggio contro la Ternana prima della sosta è costato caro ad Alvini, allenatore dello. Esonero e squadra affidata all’ex Pisa D’Angelo che debutta contro unache sembra essere riuscita a rimettere le cose a posto con due vittorie di fila. Il derby ligure è la prova del nove per gli uomini di Andrea Pirlo, che hanno bisogno di altri tre punti per riuscire ancora a risalire la classifica. Pirlo (Lapresse) – Ilveggente.itNonostante l’avvio di stagione non sia stato dei migliori, e con Pirlo che più volte è stato in discussione, la Samp ha avuto la forza di non esonerare l’ex Juventus, che ...