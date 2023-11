Sampdoria-Spezia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di venerdì 24 novembre 2023) La, l’, latv e lodi, match del Luigi Ferraris valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa guidati da Andrea Pirlo vogliono continuare a risalire la classifica portando a casa un’altra importante vittoria davanti ai propri tifosi. La formazione bianconera, invece, proverà ad affidarsi al nuovo tecnico Luca D’Angelo per risollevarsi da una situazione complicata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SEGUI LASITO ...

Si riparte. Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Serie B conche apre il programma di venerdì. Sabato la quasi totalità dei match alle 14 col Bari che ospita il Venezia e il Parma il Modena. Catanzaro - Cosenza e Ternana - Palermo chiudono il ...

Sebastiano gioca in maglia blucerchiata, Salvatore e Francesco Pio in maglia bianca. Tre fratelli sullo stesso rettangolo verde per tre punti ...