Sampdoria - Manfredi : 'Sono io l'azionista di riferimento. Pirlo non in discussione - sul mercato...'

Sono ventitré i blucerchiati di Pirlo per Sampdoria - Spezia

Al termine della rifinitura pomeridiana al 'Mugnaini' di Bogliasco, Andreaha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la gara con lo Spezia, in programma domani, venerdì, al 'Ferraris' (ore 20.30) e valida quale 14. a giornata della Serie BKT 2023/24. Nel ...

Sampdoria, Pirlo: esonero Normale senza risultati ma Manfredi ClubDoria46.it

Sampdoria, Pirlo: “Spezia squadra forte e di qualità, gara delicata”

L'allenatore ha fatto un'analisi della gara, avvertendo sull'imprevedibilità degli avversari. Importante sarà poi non adagiarsi sugli allori delle due vittorie ...

Sampdoria-Spezia, nel match giocheranno i tre fratelli Esposito: c’è già un precedente con la Lazio

Sampdoria-Spezia, in occasione della partita di serie B i tre fratelli Esposito giocheranno come in un precedente avvenuto alla Lazio In occasione della partita di serie B che si disputerà tra Sampdor ...