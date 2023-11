Salvini che esulta per l’affermazione di Wilders? Rileggere Pinocchio

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 novembre 2023) Al direttore - Basta attribuire rigurgiti di subcultura fascista a FdI! Il ministro Lollobrigida ha dimostrato che, a loro, della puntualità dei treni (principale preoccupazione del Duce) non gliene può fregar di meno.Giuliano Cazzola Al direttore - Esattamente centoquaranta anni fa Carlo Collodi pubblicava “Le avventure di”, una piccola enciclopedia di quei caratteri e vizi nazionali che meglio hanno resistito all’usura del tempo. Noi italiani, si dice, siamo molto attaccati alla famiglia., allora, ci propone una riflessione sulla famiglia non proprio apologetica: un babbo falegname e derelitto come il san Giuseppe del presepio, una madre madrina sorella sorellina che si atteggia a Madonna, uno zio putativo come mastro Ciliegia, un parente in incognito come Mangiafoco. Sembrano quei terribili gruppi familistici, ...