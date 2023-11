Salva Ferrer si ferma a 25 anni | “Mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per ora basta con il calcio, è il momento delle cure: a 25una drammatica notizia ha colpito, ex difensore dello Spezia oggi in prestito all’Anorthosis Famagusta a Cipro. “Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi èildie nelle prossime settimane inizierò la cura”, ha scritto il calciatore sul suo profilo Instagram. “Anche se non posso negare che siaun duro colpo sia per me che per la mia famiglia, la prognosi è positiva e spero di avere una pronta guarigione per tornare a giocare e divertirmi al più presto. Sono molto chiaro che la paura è inutile per combattere questa malattia”. Su X lo Spezia ha espresso vicinanza al difensore spagnolo. ...