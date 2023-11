Salva Ferrer | la malattia del calciatore spagnolo | “Un colpo duro”

Leggi su cultweb

(Di venerdì 24 novembre 2023) IlSlava, difensore in prestito dallo Spezia all’Anorthosis, ha annunciato attraverso i social che gli è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierà le cure necessarie per affrontare la sua. “Non posso negare sia stato unmoltosia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questala paura non serve a niente.” Il venticinquenne, il cui nome completo èdorCanalis, gioca da agosto nella squadra cipriota ma è stato soprattutto uno dei protagonisti dell’incredibile promozione in A dello Spezia. Per questo ...