Salto con gli sci | a Ruka Wellinger sopra Deschwanden e Leyhe | poker azzurro di qualificati

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Andreasconquista la prima competizione di qualificazione in quel di, in Finlandia. La Coppa del Mondo dicon gli sci prende il via nel segno del tedesco, che quest’estate aveva battuto un colpo a Hinzenbach nel Grand Prix. Per il ventottenne di Traunstein basta volare fino a 144 metri; la forte componente negativa di compensazione legata al vento frontale lo porta fino a quota 154.2 punti. In generale, è una buona giornata per i tedeschi: terzo Stephan(145 metri e 149.4 punti, è anche il motivo per cui viene abbassata la stanga di partenza a 12 e più tardi a 11), sesto Philipp Raimund (145.1) e settimo Karl Geiger (144.9), gli ultimi due con salti simili per lunghezza (140.5 e 140 metri).con gli sci, Coppa del Mondo 2023-24. Granerud, a te il cerino! Il bis nella ...