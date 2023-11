Salini Webuild | “Assumeremo 7000 persone in Sicilia | grande attenzione a sicurezza”

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – "In Italia stiamo assumendo diecimilanei prossimi tre anni e nesettemila in. Stiamo facendo queste scuole perché ci serve che la gente sia formata non solo con la competenza tecnica ma anche sulladel lavoro. Stiamo investendo molto sulladel lavoro. E' un fatto importantissimo che tutti