(Di venerdì 24 novembre 2023) Pippo, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la: "Dia non ce la fa...

Salernitana, Inzaghi: 'La decisione su Dia e Cabral per la Lazio'

Commenta per primo Pippo, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: ' Dia non ce la farà . Per fortuna ho tante scelte davanti, mancheranno Ochoa, Tchaouna ...

Salernitana, Inzaghi ha deciso: Cabral in lista e Stewart escluso tuttosalernitana.com

Le probabili formazioni: Lazio senza Casale, Romagnoli e Luis Alberto. Niente Dia per la Salernitana

Sarà un Salernitana-Lazio determinante su tutti i fronti. I padroni di casa proveranno a sfruttare in ottica salvezza le assenze importanti dei biancocelesti che però a loro volta ...

Salernitana, Inzaghi annuncia tre assenze: "Sarà il pubblico a fare la differenza"

Giornata di vigilia anche in casa Salernitana che domani scenderà in campo all'Arechi nella sfida contro la Lazio. In merito il tecnico dei granata Filippo Inzaghi ha così parlato ...