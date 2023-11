Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Mosca, 24 nov. (Adnkronos) - Il Cremlino percepisce le dichiarazioni sulla possibilità di creare una “come uno sviluppo del confronto dell'alleanza con la. Tali intenzioni aumentano la tensione in Europa, ha detto ai giornalisti il ??portavocepresidenza russa Dmitry. Alla domanda se il Cremlino consideri le dichiarazioni del capo del Comando congiunto di supporto logistico(Jsec), il tenente generale Alexander Solfrank, sulla necessità di creare una "come un rischio di conflitto armato tra la Federazione Russa ed Europa o come sviluppo del confronto dell'alleanza con la ...