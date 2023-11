Running | Mezza Maratona Palmanova 2023 | in 1700 al via | c’è l’azzurro Bamoussa

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Scatterà domenica 26 novembre da Piazza Grande laCittà di, appuntamento sui 21,097 km che vedrà ai nastri di partenzaatleti. Al via Abdoullah, che un mese fa ha debuttato sullaa Venezia, ma i favoriti sono africani. Si tratta del burundiano Leonce Bukuru e dei keniani Rodgers Maiyo e Hosea Kiplagat Chemunyan. Per quanto riguarda gli altri azzurri, attenzione a Francesco Nardone, Steve Bibalo, ultimo azzurro a trionfare (nel 2015) nell’evento, Roberto Graziotto e Omar Zampis. Per quanto riguarda la gara femminile, gli occhi saranno invece puntati sulle etiopi Betselot Andualem Tadesse e Asmerawork Bekele Wolkeba. La prima è al debutto aed è reduce dal personale di 1h11’57” a Darfo ...