Ruby Ter | Alessandra Sorcinelli pubblica audio Berlusconi | “Casa sarà tua finito il processo”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – "Udite, udite! La volontà di Silviodi risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di undurato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste". Così scrive sui suoi profili social, una delle ragazze coinvolte nelTer. Il riferimento è alla richiesta, ricevuta tramite raccomandata dall'immobiliare Dueville, di restituire entro il prossimo mese di dicembre la villa che l'ex Cav donò alla giovane in comodato d'uso. Nel video allegato al post, anche unnel quale si percepisce chiaramente la voce del leader azzurro mentre le spiega perché ha scelto la formula del comodato in luogo dell'intestazione diretta dell'immobile: "Questo contratto è la consegna definitiva ...