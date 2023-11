Rosy Chin | la chef influencer “troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1985Città: MilanoPiattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Food blogger Chi èè una, imprenditrice edi origininata a Milano nel 1985.ha ereditato la passione per la cucina dai suoi genitori, che gestivano dei ristorantinella città meneghina.ha frequentato la scuola alberghiera e si è specializzata nella cucina fusion, che mescola sapori orientali e occidentali. Nel 2018 ha aperto il suo primo ristorante, lo Yokohama, che è diventato un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia asiatica.è anche una food blogger per il sito Giallo Zafferano ...