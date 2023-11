Roma | scontro auto motorino a Centocelle | 19enne in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Brutto incidente ieri ateatro di unotra un’e un. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del mezzo a due ruote finiti entrambi in Ospedale. Il conducente, di soli 19 anni, è in. Ancora sinistri lungo le strade della Capitale, l’ultimo episodio ieri pomeriggio nella zona di. Qui un’e un motociclo, sembrerebbe un, sono entrati in collisione nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 23 novembre 2023. Due i feriti, di cui uno aggravatosi in Ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale diCapitale. su Il Corriere della Città.