Roma | scatta l’allarme antincendio nella Metro A ma… è un errore | due stazioni chiuse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Momenti di panicoA di. Scompiglio momentaneo tra i passeggeri che oggi, venerdì 24 novembre, si sono ritrovati nel pieno di un guasto tecnico all’ora di pranzo, mentre viaggiavano in direzione Termini. Alle ore 13 èto infattimentre il treno si trovava all’altezza della fermata Termini, con tanto di fumo che ha gettato il panico tra gli utenti. Panico generalizzato sullaA, ma il guasto era unAtac è così intervenuta per chiudere ledi Termini e Repubblica, dove è stato fatto evacuare il treno, mettendo così in sicurezza i viaggiatori. Minuti col fiato sospeso, tra chi sfoderava il telefono per riprendere le scene del treno avvolto nel fumo in galleria e chi, invece, ...