(Di venerdì 24 novembre 2023)è finalmente in. Nell'allenamento mattutino il centrocampista portoghese si è allenato coi compagni...

Roma - nuovo problema per Renato Sanches?

Roma - sospiro di sollievo per Mourinho : le condizioni di Renato Sanches

Verso Roma-Udinese - qui Trigoria : Dybala e Paredes in gruppo. Out Renato Sanches

Roma, Renato Sanches torna in gruppo: le sue condizioni

Commenta per primoSanches è finalmente in gruppo. Nell'allenamento mattutino il centrocampista portoghese si è allenato coi compagni dopo tre giorni di lavoro individuale a causa di un affaticamento muscolare. ...

Roma, nuovi problemi per Renato Sanches Fantacalcio ®

Calciomercato Roma - Non è da escludere l'interruzione del prestito di Renato Sanches Voce Giallo Rossa

Roma in campo a Trigoria: riecco gli argentini – VIDEO

I giallorossi si sono allenati al centro sportivo Fulvio Bernardini in vista del match contro l'Udinese: presenti anche Dybala e Paredes ...

Roma-Udinese: Renato Sanches torna ad allenarsi, ma è in dubbio. A Trigoria spunta uno striscione per Mourinho

Renato Sanches torna in gruppo. Il centrocampista ha smaltito il dolore muscolo-tendineo che lo ha tenuto in infermeria per tutta la settimana. Resta un’incognita la sua presenza nella ...