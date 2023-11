(Di venerdì 24 novembre 2023) In estate è stato vicinissimo alladi José Mourinho, oggi è conteso da alcuni grandi club.sta bruciando...

Graziani : «Lukaku consapevole per Inter-Roma. Occhio a Dybala»

Roma - emergenza sicurezza mette in ginocchio i commercianti di Termini

Roma, occhio a Marcos Leonardo: ci pensa una big spagnola

Commenta per primo In estate è stato vicinissimo alladi José Mourinho, oggi è conteso da alcuni grandi club. Marcos Leonardo sta bruciando le tappe nel Santos, con cui ha messo a segno 21 reti in 45 partite stagionali ed è finito nel mirino del ...

“Macchine del tempo” in mostra a Roma - MEDIA INAF Media Inaf

A Brugherio piazza Roma richiude alle auto: occhio alle multe! MBNews

Cultura antica e contemporanea in dialogo nell’arte di Vincenzo Marsiglia: Map (Star) the World Cloud a “Roma Arte in Nuvola”

Roma, 24 novembre 2023. Vincenzo Marsiglia è stato uno dei primi artisti digitali a ragionare sull’incontro tra mondo digitale e fisico, nel tentativo non solo di creare qualcosa di innovativo grazie ...

20 milioni per convincere Mourinho: ecco il rinforzo che stava aspettando

La Roma vuole rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho ma, per arrivare al giocatore, servono venti milioni di euro ...