(Di venerdì 24 novembre 2023)- Buone notizie per il tecnico Joséin vista del prossimo confronto casalingo in programma domenica sera alle 18.00 contro l'Udinese. Paulo Dybala e Leandro Paredes sono tornati a ...

Roma - la verità di Mourinho : ‘Andrò in Arabia Saudita ma…’

Roma, Mourinho sorride: Renato Sanches in gruppo

- Buone notizie per il tecnico Joséin vista del prossimo confronto casalingo in programma domenica sera alle 18.00 contro l'Udinese. Paulo Dybala e Leandro Paredes sono tornati a ...

Mourinho ha le idee chiare: "Un giorno andrò in Arabia, ma non domani" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, Mourinho sorride: Renato Sanches in gruppo

Presenti all’allenamento odierno anche Dybala e Paredes tornati a Trigoria dopo gli impegni con la nazionale argentina ...

Roma-Udinese: Renato Sanches torna ad allenarsi, ma è in dubbio. A Trigoria spunta uno striscione per Mourinho

Renato Sanches torna in gruppo. Il centrocampista ha smaltito il dolore muscolo-tendineo che lo ha tenuto in infermeria per tutta la settimana. Resta un’incognita la sua presenza nella ...