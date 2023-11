Roma - la verità di Mourinho : ‘Andrò in Arabia Saudita ma…’

Roma - Mourinho sorride : Renato Sanches in gruppo

Roma - perché Mourinho è proprio Special : quelle 52 partite che non ha potuto giocare

Roma, Mourinho punta l'Udinese: 'Sarà una partita dura, dura, dura'

...pensa alla sfida contro l'Udinese . Il tecnico giallorosso, intervistato ai microfoni Rai, parla della prossima gara di campionato, contro gli uomini di Cioffi. " Nella mia testa c'è- ...

Roma, Mourinho punta l'Udinese: "Sarà una partita dura, dura, dura" Corriere dello Sport

Roma, Mourinho punta l'Udinese: "Sarà una partita dura, dura, dura"

Le parole dell'allenatore giallorosso in vista della gara con i friulani: "Si sono trasformati in una squadra difensiva. Non sarà facile" ...

La Salernitana si affida al grande ex per vincere la prima gara stagionale

La Salernitana si affida all’ammazza-romane per tornare a vincere. Quasi certamente, un po’ per scelta tecnica un po’ per necessità visti gli infortuni di Cabral, Tchaouna ...