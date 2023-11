Roma | grande attesa per la 22esima edizione di “Più libri più liberi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023)– Dal 6 al 10 dicembre torna aPiùpiù, la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria. La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie), come ogni anno si terrà nello scenografico edificio de La Nuvola dell’Eur. Quest’anno 594 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo.Cinque giorni e più di 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali. L’inaugurazione ufficiale della fiera si svolgerà il 6 dicembre, alle ore 11 alla Nuvola. Piùpiu?e? promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del ...