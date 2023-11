Roma | cinque giorni dedicati all’industria degli eventi | tre premi per la nave scuola Amerigo Vespucci

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)al mondo e: adal 21 al 25 novembre all’Auditorium Parco della Musica sono tornati la “Live communication week“ e gli Oscar del settore, i “Best event award“: una kermesse internazionale targata Adc group e dedicata all’intera industria, che in Italia genera un indotto di circa 65 miliardi di euro che con quasi 600 mila addetti ha un impatto diretto sul Pil di oltre 36 miliardi di euro l’anno. L’Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settoree dei congressi. Dopo una lunga storia milanese, i Best event award (Bea) e la Live communication week, il cui titolo di quest’anno è ...