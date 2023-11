Roma | Casa delle tecnologie emergenti – Presentato il nuovo programma di formazione e innovazione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ladiè pronta per una nuova sfida: quella con l’per lo sviluppo sostenibile. Alla chiusura di un anno che ha visto la CTE diimpegnata su moltissimi livelli di attività e aree di competenza eterogenee, ma sempre accumunate dal filo rosso dell’, oggi presenta l’ultimo entrato in. Si chiama CTE 360 Build Your Sustainable Future, undi stimolo all’urbana, ma anche formativo e professionalizzante pensato per studenti, laureati o ricercatori con un’idea innovativa o un sogno imprenditoriale. Percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa, all’acquisizione di competenze per definire strategie di sviluppo ...