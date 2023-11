Rockstar Games | ex sviluppatore di Grand Theft Auto obbligato a cancellare post

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 novembre 2023) I progetti non-come lo sfortunato Agent sono riemersi in alcuni, cancellati in seguito ad un diktat diUn ex dipendente diha dichiarato di aver dovuto rimuovere deicontenenti informazioni finora non rilasciate sui progetti scorrelati dain seguito ad un ordine diretto del team di sviluppo. Trattasi del fu direttore tecnico Obbe Vermeij, che ha passato quattordici anni con la divisione North prima di lasciarla nel 2009. Il titolo al centro dei contenuti rilasciati era Agent, il titolo spionistico con il nome in codice interno Jimmy (“in cui Jimmy era la versione scozzese di James Bond”), ma Vermeij si è ...