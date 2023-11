Roccella | Ai centri antiviolenza 55 MLN contro i 35 del passato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Questa catena di dolore e morte sembra non avere fine. In Italia in media una donna ogni tre giorni viene uccisa. Sono dati drammatici che non sono nemmeno i peggiori d’Europa. Dico questo non per scaricare le responsabilità, ma per capire quanto questo problema sia profondamente radicato e difficile da eliminare e richiede davvero uno sforzo da parte di tutti. Come Governo abbiamo messo a fuoco questo dramma aumentando le risorse del pianoper le case rifugio e per i, fin dalla prima finanziaria, passando da 35 a 55 milioni”. Così la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Eugenia Maria, intervenendo in video messaggio in occasione del convegno “Noi per lei” organizzato dal Consiglio della Regione Lazio. “Inoltre – ha aggiunto – il mio ministero ha stanziato altri 9 ...