Rischio saturazione Mazza avvisa tutti sulla morte di Giulia | cosa serve davvero

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) LadiCecchettin è al centro del dibattito della puntata del 24 novembre di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella. Ad affrontare il tema è Mauro, che mette in campo un nuovo argomento di discussione: “Da giornalista dico che questo parlare quasi esclusivamente di questa tragedia rischia, come è accaduto altre volte con tragedie di altre dimensioni, rischia la. Ad un certo punto potrebbe esserci il ‘ah ancora questa… Allora non ne parlate più'. Bisognerebbe invece trovare un passo giusto per tenere accesa la fiaccola e fare in modo che nessuno dimentichi quello che è accaduto. Sul dolore della famiglia io dico che ogni famiglia è infelice a modo suo, quindi se la famiglia avesse scelto un silenzio discreto e addolorato avremmo avuto la stessa ...