Rilasciati 39 detenuti palestinesi | il rapporto è uno a tre con gli ostaggi israeliani liberati oggi

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tutto in poche ore, con undi tre a uno: in serata i 39compresi nello scambio con i 13sono statial checkpoint di Beitunia, in Cisgiordania, vicino Ramallah. Si tratta di 24 donne e 15 minorenni ed eranonelle carceri israeliane di Ofer, Damon e Megiddo. Scontri al check point prima del rilascio deiLa maggior parte del totale di 150 carcerati che dovranno esserein cambio di un totale di 50nell’arco di quattro giorni di tregua nei combattimenti sonoamministrativi che non erano stati formalmente accusati, scrive Times of Israel. Alcuni ...