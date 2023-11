Rigoletto – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023)Via San Siro, 2 – 20149Tel. 02/4981820 Sito Internet: www.gelateria.it Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,80/5€, gelato 26€/kg, panna 0,50€ Chiusura: mai OFFERTA Aperta dal 1997, questa gelateria conta ben tre punti vendita a. Realizzato con materie prime selezionate e ingredienti stagionali, soprattutto per i sorbetti, il gelato risulta di buona consistenza e palatabilità, con una dolcezza non eccessiva e il gusto dell’ingrediente in evidenza. Per la nostra pausa abbiamo assaggiato un cioccolato fondente a base acqua, cremoso e persistente, un pistacchio saporito, un sorbetto di pera e pezzetti di cioccolato e il gusto con ricotta e crema di pistacchi leggermente più dolce degli altri e opulento al palato. Soffice e poco zuccherata la panna. AMBIENTE Il locale di ...