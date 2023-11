Ridley Scott | per Francis Ford Coppola è un genio “Come Giuseppe Verdi”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha avuto null’altro che parole di elogio per, che pensa sia un. Il celebre regista vincitore di 5 premi Oscar e autore di capolavori quali la saga de Il Padrino e Apocalypse Now, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram celebrando l’uscita in sala di Napoleon e facendo i complimenti al suo collega dietro la macchina da presa. Perdovrebbe ricevere un titolo regale per la quantità di film che ancora dirige nonostante abbia passato i fatidici 80 anni di età. Un complimento straordinario di un maestro del cinema ad un altro. In occasione del debutto nelle sale statunitensi del nuovo film con Joaquin Phoenix – di cui abbiamo parlato nella recensione di ...