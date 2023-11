Restart | assemblea infuocata | soci minoranza chiedono dimissioni cda

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Un cda accusato di essere immobile e di non aver varato un piano industriale, azioni che non si trovano (il 15,5% è letteralmente sparito), un patrimonio quasi dimezzato nel giro di tre anni e una richiesta di azione di responsabilità nel confronti del presidente. Si preannuncial'degli azionisti di questo pomeriggio di, una delle più anticheetà quotate a piazza affari. I vertici sono finiti nel mirino deidicheun cambio di passo con iniezioni di capitale e un business plan in grado di tracciare una rotta che punti su sviluppo e profittabilità. Stella d'Atria e consigliera di amministrazione dinon ha esitazioni nel denunciare una situazione che ...