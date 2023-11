Residui biglietti di Inter-Real Sociedad con campagna Black Friday oggi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda i . Già, perché se da un lato èessante evidenziare che sia ancora possibile godersi dal vivo il match che assegnerà il primo posto nel girone di Champions League (dettaglio non secondario, considerando il fatto che le principali squadre europee dovrebbero concludere con il miglior piazzamento nei rispettivi gironi, con tutto quello che ne consegue in vista del sorteggio per gli ottavi di finale), al contempo sono dietro l’angoloessanti occasioni commerciali per gli utenti. Ci sono ancoradicon: rilancio avvenuto avvenuto in mattinata Altro match importante per i nerazzurri, dopo aver parlato ...