Renzi sbotta sui social | «Stadio Fiorentina? Basta giocare coi soldi dei cittadini»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Matteosuidopo le polemiche per il nuovodella: ecco che cosa ha detto in merito Tramite il proprio profilo ufficiale X, Matteoha così parlato delle polemiche attorno al nuovodella. IL COMMENTO – «Il Comune di Firenze ha perso il ricorso al Tar sullo. È l’ora di finirla dicoidei: per gli stadi servono i fondi dei privati. Idel contribuente devono andare su case popolari, scuole e ospedali. Non sul rabbercio dell’Artemio Franchi».