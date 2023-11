(Di venerdì 24 novembre 2023) Buone notizie per i docenti di: l'amministrazione ha confermato che il bando dei concorsi dovrebbero arrivare entro i primi mesi del 2024.anche ilper l'assunzione degli insegnanti. L'articolo .

Insegnanti religione cattolica - 16.890 la dotazione organica per il 2023/24. Decreto e posti per regione

Attività alternative alla religione cattolica : come nominare i docenti e pagare le ore. Indicazioni

Alunno con disabilità non è supportato da insegnante di sostegno durante ora di religione cattolica : la sfida di un insegnante

Concorsi scuola, in arrivo DPCM per l'assunzione di 6.428 docenti di religione dopo sit - in al Ministero. Snadir: 'Felici'

126 che prevede il rinvio del termine ultimo per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento di docenti dial 31 dicembre 2024. "Il Governo ha deciso così per i due bandi che ...

Religione cattolica, concorso in arrivo. Pronto DPCM per assumere 6428 precari. Snadir: “Noi non molliamo” Orizzonte Scuola

Incontri di formazione e aggiornamento professionale per gli ... NewTuscia

Comunità religiose insieme. Corteo e fiaccolata per la pace

"Pace, salam, shalom" ripete il volantino di presentazione. Martedì 5 dicembre ci sarà la fiaccolata interreligiosa per la pace e la fine delle atrocità, a partire dal conflitto in Medio Oriente, che ...

Una vetrina che annuncia sconti per il Black Friday

Dopo aver restituito il Natale alla sua prima natura di festa pagana, e dopo aver messo a reddito le ancestrali feste dei morti con Halloween, il consumismo ha introdotto il suo avvento ...